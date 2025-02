TIM insieme ad Apple per offrire nuovi contenuti ai clienti

Oggi TIM ha annunciato di aver stretto un’importante partnership con Apple. Questa collaborazione permette ai suoi clienti di accedere ai contenuti di Apple Music e Apple TV+. L’accordo si traduce nella possibilità di avere queste due piattaforme incluse nelle offerte dedicate. Un’occasione interessante che si aggiunge quindi alle tantissime offerte dell’operatore.

Nello specifico, Apple Music è ora disponibile a tutti i clienti mobile e quindi alle offerte mobile di TIM. Invece, Apple TV+ è disponibile ai clienti che hanno accesso ai contenuti di intrattenimento di TimVision.

Pietro Labriola, Amministratore Delegato di TIM, ha commentato la partnership con Apple: “L’accordo con Apple ha una portata strategica per il nostro Gruppo che vuole proporre ai propri clienti il meglio presente sul mercato. Con questa partnership andiamo ad arricchire la nostra proposta con i migliori contenuti musicali e di intrattenimento. L’intesa aggiunge un ulteriore tassello nella costruzione della nostra strategia di ‘customer platform’, che sta già dando ottimi risultati e che offre nuove prospettive di sviluppo al Gruppo nel settore consumer”.

Con TIM anche Apple Music e Apple TV+

Tutti i clienti TIM ora potranno accedere facilmente ai contenuti Apple grazie alla nuova partnership stretta tra i due colossi. Una novità molto interessante che offre un servizio ancora più completo per tutti i clienti che vorranno arricchire la loro esperienza con l’operatore che offre servizi mobile e di intrattenimento.

Apple Music è la piattaforma di streaming musicale tra le più apprezzate di sempre. Il suo ricco catalogo di contenuti disponibili e l’esperienza utente perfettamente integrata nell’ecosistema dei dispositivi Apple assicurano una qualità eccellente ed elevata. A questo si aggiungono anche chicche come la tecnologia Audio Spaziale e il supporto Dolby Atmos.

Ancora prima dell’inizio del Festival di Sanremo 2025, i clienti TIM potranno ascoltare la playlist sanremese e contenuti esclusivi con Apple Music sfruttando l’innovativo Audio Spaziale. Tutto perfettamente integrato con la propria offerta mobile, a prezzi decisamente convenienti per una fatturazione unica e pratica.

Apple Music sarà incluso nelle nuove offerte TIM YOUNG & Music, TIM Mobile & Music e TIM Giga & Music, accessibili dalla Home Page dell’operatore.

Apple TV+ è la piattaforma di streaming che offre un catalogo accurato, fatto di serie pluripremiate e di successo come Ted Lasso, Scissione, Silo, The Morning Show, Slow Horses, Monarch: Legacy of Monsters e Disclaimer. La piattaforma include anche film e documentari spettacolari come Wolfs – Lupi solitari, Napoleone e Il mondiale di Messi: l’apice di una leggenda.

I clienti TimVision potranno sfruttare uno sconto del 30% sull’abbonamento ad Apple TV+ per i primi sei mesi.