Sanremo 2025: come vederlo in streaming anche dall'estero senza limitazioni

Come ogni anno, l’arrivo di febbraio in Italia è il chiaro segno che sta per iniziare il Festival della Canzone Italiana. Arrivato alla 75a edizione, il Festival di Sanremo 2025 partirà domani, martedì 11 e terminerà sabato 15 febbraio.

Il Festival di Sanremo 2025 verrà trasmesso in chiaro su Rai 1 e Rai 4k (in Ultra HD 4K solo sui televisori connessi a internet). Se sei in viaggio ricordiamo che Rai Play, la piattaforma ufficiale, viene lasciata accesa per lo streaming dall’estero solo per la diretta del Festival. Prima e dopo è attivo il blocco geografico che è possibile aggirare con una VPN. Noi consigliamo NordVPN perché offre server sempre aggiornati ed efficaci.

Saranno 29 gli artisti in gara e non mancheranno anche quest’anno ospiti importanti che arricchiranno le cinque serate. Tra questi ultimi ci saranno Jovanotti e Raf, invitati per un’esibizione speciale durante la prima serata. Partecipazione straordinaria anche per il duo Noa e Mira Awad che interpreteranno il brano Imagine di John Lennon.

Tra i co-condutturi che accompagneranno Carlo Conti in questa avventura troviamo volti noti. Secondo il comunicato stampa della Rai, ci saranno: Antonella Clerici, Gerry Scotti, Bianca Balti, Nino Frassica, Cristiano Malgioglio, Katia Follesa, Elettra Lamborghini, Miriam Leone, Geppi Cucciari, Mahmood, Alessandro Cattelan, Alessia Marcuzzi.

Nella prima serata, a sostenere Carlo Conto nella conduzione ci saranno due co-conduttori d'eccezione. Stiamo parlando di Antonella Clerici e Gerry Scotti, per la prima volta al Festival di Sanremo 2025.

Sanremo 2025: come vederlo in diretta streaming

Il Festival di Sanremo 2025, come ogni edizione, verrà trasmesso in chiaro su Rai 1 e su Rai 4K. Essendo un’esclusiva dell’emittente pubblica, sarà possibile seguire ogni serata in diretta streaming. Questo grazie a Rai Play che garantirà la live di tutta la programmazione anche per chi è in viaggio o si trova fuori dall’Italia. Prima e dopo, incluse le serate disponibili on demand sarà necessario accedere con una VPN.

Noi consigliamo NordVPN per aggirare i blocchi regionali imposti dalla piattaforma. Ogni server viene aggiornato regolarmente per garantire un accesso senza limitazioni né censure a tutti i contenuti disponibili sul web e su piattaforma streaming, da qualsiasi luogo cambiando posizione virtuale.

Dobbiamo ricordare che per quanto riguarda la presenza all’estero, l’app Rai Play sarà accessibile solo durante le dirette e per tutto il resto se l’utente si trova in uno dei Paesi facenti parte dell’Unione Europea. Infatti, secondo la legislazione europea: “Quando vai in un altro paese dell’UE, hai il diritto di accedere ai servizi di contenuti online a pagamento alle stesse condizioni che nel tuo paese”.

In un paese extra UE, se si vuole accedere ai contenuti del Festival di Sanremo 2025 on demand, è necessario attivare una buona VPN per cambiare la propria posizione virtuale selezionando un server italiano. Con NordVPN l’operazione è semplicissima e si fa direttamente con un tap dall’app multi-device, disponibile anche per smart TV e chiavette.

Cantanti in gara e scaletta della prima serata

Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2025 si esibiranno tutti e 29 gli artisti in gara. L’elenco non è in ordine di esibizione perché la scaletta ufficiale non è ancora stata comunicata.

Achille Lauro – Incoscienti giovani Gaia – Chiamo io chiami tu Coma_Cose – Cuoricini Francesco Gabbani – Viva la vita Willie Peyote – Grazie ma no grazie Noemi – Se ti innamori muori Rkomi – Il ritmo delle cose Modà – Non ti dimentico Rose Villain – Fuorilegge Brunori SAS – L’albero delle noci Irama – Lentamente Clara – Febbre Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore Sarah Toscano – Amarcord Fedez – Battito Simone Cristicchi – Quando sarai piccola Joan Thiele – Eco The Kolors – Tu con chi fai l’amore Bresh – La tana del granchio Marcella Bella – Pelle diamante Tony Effe – Damme ‘na mano Elodie – Dimenticarsi alle sette Olly – Balorda nostalgia Francesca Michielin – Fango in paradiso Lucio Corsi – Volevo essere un duro Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento – La mia parola Serena Brancale – Anema e core Rocco Hunt – Mille volte ancora Giorgia – La cura per me

Come di consuetudine, anche la prima serata della 75a edizione del Festival di Sanremo 2025 sarà anticipata dal PrimaFestival. Quest’anno alla conduzione troveremo Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio. Terminata ogni serata sarà possibile seguire il DopoFestival condotto da Alessandro Cattelan.