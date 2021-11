TIM dice addio alla rete 3G: ecco cosa cambia per i clienti

Come ha fatto Vodafone diversi mesi fa con la sua rete 3G, anche TIM sta iniziando a chiudere progressivamente la rete 3G a favore invece di quella 4G e 5G. L'addio di TIM alla rete 3G era già nell'aria da tempo e la compagnia italiana sta adesso iniziando una campagna di SMS per informare i propri clienti: lo switch off definitivo è previsto tra alcuni mesi, si parla di aprile/maggio del 2022.

TIM dà il suo addio alla rete 3G

Gli utenti che ancora oggi dispongono di un dispositivo in grado di supportare solo la connettività 3G, magari con una vecchia SIM abbinata, avranno l'opportunità di richiedere il cambio della SIM (senza cambiare numero) presso uno dei tanti negozi ufficiali nel nostro Paese. L'operazione ha un costo di 15 euro, ma verrà immediatamente rimborsato in forma di credito residuo entro 24 ore dopo la sostituzione della SIM.

Ecco l'SMS che alcuni clienti stanno ricevendo in occasione dell'addio alla rete 3G di TIM:

Gentile cliente, da aprile 2022, TIM avvierà il progressivo spegnimento della rete mobile 3G, che sarà sostituita dalle tecnologie 4G e 5G. Poiché la tua SIM non supporta le nuove tecnologie, in assenza di rete 3G, non potrai utilizzare i servizi di rete mobile. Ti invitiamo, quindi, a recarti in un negozio TIM, in tempo utile per effettuare la sostituzione della SIM. Il tuo numero di telefono non cambierà ed il costo di 15E per il cambio SIM ti sarà rimborsato automaticamente entro 24 ore sul tuo credito residuo.

Gli utenti che resteranno sulla rete 3G verranno via via dirottati sulla rete 2G/EDGE con l'impossibilità di navigare; sarà comunque possibile effettuare le chiamate vocali e inviare gli SMS. Una volta che l'addio alla rete 3G di TIM sarà concluso, l'operatore si aspetta un importante potenziamento delle prestazioni delle reti 4G e 5G. Infine, tutti gli utenti che andranno in negozio a cambiare la SIM potranno sfruttare una promozione una tantum di 1 mese con chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali su rete fissa e mobile.