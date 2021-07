TIM, dopo aver ricevuto due importanti riconoscimenti da Ookla per la sua rete mobile, ha deciso di offrire ai suoi clienti un bonus di 15 euro grazie a Satispay.

TIM x Satispay: ecco come ottenere i 15 €

Con l'accordo commerciale sancito tra TIM e Satispay ricevere 15€ di ricarica è davvero un gioco da ragazzi! Basterà infatti scaricare l'app cliccando su questo link e successivamente inserire il coupon TIMRICARICA.

Dopo aver scaricato l'applicazione dai principali digital store per i vostri device da Google Play Store, Huawei App Gallery o App Store di iOS, dovrete inserire il vostro IBAN, necessario per poter ricevere il bonus.

Inoltre, un altro passaggio fondamentale per ricevere i 15 euro, utilizzabili per ricaricare il vostro numero, è quello di impostare un budget personale.

L'app di Satispay però non è utile solo per le ricariche telefoniche, tutt'altro. Quest'applicazione può essere utilizzata anche per i pagamenti nei negozi convenzionati senza necessariamente utilizzare la propria carta di credito o bancomat, per pagare bollettini, PagoPA, MAV e RAV, per scambiare denaro tra amici Satispay ed anche per pagare il bollo della propria autovettura.

Insomma, utilizzando questa soluzione non sarà più necessario utilizzare i contanti oppure andare in Ufficio Postale per svolgere determinate commissioni. Praticamente, sarà possibile pagare comodamente dal proprio divano di casa!

