La copertura di rete mobile dell'operatore TIM è stata riconosciuta da Ookla come la migliore in Italia. Inoltre, il suo network di quinta generazione è risultato il più veloce nel nostro Paese.

Rete Mobile TIM: ecco i premi ottenuti da Ookla

Ookla che si occupa di misurazioni delle varie rete mobili e fisse a livello mondiale, ha premiato TIM con lo Speedtest Award ottenuto per la sua copertura nazionale in riferimento ai primi 6 mesi del 2021. Oltre all'importante riconoscimento, Ookla ha conferito a TIM il premio di miglior rete 5G in Italia.

Nello specifico, grazie alle analisi Speedtest Intelligence di Ookla, TIM ha ottenuto il primo posto tra i vari carrieri nazionali come miglior copertura di rete. L'operatore blu ha conquistato quindi il Best Mobile Coverage Award.

Come già spiegato, TIM è anche il primo operatore in Italia con la miglior media in download della sua rete 5G. Il dato ottenuto da Ookla è superiore del 58,3% rispetto al secondo operatore della classifica ed ammonta a 282,94 Mbps di velocità.

Questi due importanti riconoscimenti confermano ancora una volta l'impegno di TIM nella digitalizzazione del Paese, anche tramite lo sviluppo della rete ultrabroadband mobile 5G, che abilita una comunicazione sempre più veloce, immediata e funzionale alla diffusione e all’utilizzo dei servizi di nuova generazione.

