Tile Mate a prezzo REGALO su Amazon (offerta lampo)

Metti il piede sull’acceleratore, o meglio il dito, perché un’offerta così durerà un istante. Il più veloce si becca uno sconto del 50%. Metti subito nel tuo carrello lo splendido Tracker Tile Mate a soli 14,99 euro, invece che 29,99 euro.

Questa offerta è da prendere al volo, ma bisogna davvero essere rapidi perché ci sono poche unità disponibili. Le richieste sono altissime e inoltre è un’offerta a tempo. Con questo fantastico trova oggetti potrai rilevare tutte le cose importanti a cui lo hai agganciato in un baleno. Non perderai mai più nulla. Le chiavi della macchina o quelle di casa, il tuo smartphone o il portafogli. Sarà tutto al sicuro.

[Aggiornamento: come c’era d’aspettarsi questa offerta sembra che al momento sia finita. Come valida alternativa puoi acquistare questo Title Mate a soli 18,74 euro, con uno sconto del 25%]

Tracker Tile Mate: non perderai mai più niente

Questo geniale Tracker è molto versatile e ti permette di tenere traccia di tutti gli oggetti a cui lo applichi. Per esempio potresti portarlo all’interno del portamonete del tuo portafogli, così non lo potrai disgraziatamente lasciare da qualche parte e non trovarlo mai più. O ancora attaccalo al portachiavi di casa e sarai certo di non rimanere mai fuori per sbaglio.

Grazie all’app Title potrai vedere in tempo reale dov’è il tuo dispositivo e quindi ritrovarlo in pochissimo. Quando se nel raggio del Bluetooth potrai chiedere al tuo dispositivo Title di emettere un suono e così ritrovarlo facilmente. È compatibile sia per Android che per iOS e funziona anche con Alexa, Google Assistant e Siri.

Non perdere questa fantastica occasione, più unica che rara. Per poter beneficiare di questo sconto pazzesco e portati a casa un dispositivo utilissimo, dovrai essere rapido. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo Tracker Tile Mate a soli 14,99 euro, invece che 29,99 euro. Per gli abbonati ai servizi Prime la consegna è gratuita e veloce in tutto il territorio nazionale.

