Essere sbadati è una bella seccatura ma con Tile Mate risolvi tutti i tuoi problemi. Questo gioiellino può essere definito come il predecessore dei famosissimi AirTag. In promozione su Amazon te lo porti a casa spendendo appena €17,99 e risparmiando dunque il 28% sul prezzo di listino.

Lo ricevi in un solo giorno lavorativo se possiedi un abbonamento Prime, ma se non sei membro non ti preoccupare perché ti svelo un segreto.

Tile Mate: dici addio alle cose perse

Perdere le chiavi o non saper dove aver riposto un determinato oggetto all'interno di casa propria o all'esterno è un vero dramma. Se sei una persona molto sbadata, la tecnologia viene in tuo soccorso, in particolar modo Tile Mate ti rivoluziona la vita.

Dall'aspetto semplicissimo, questo piccolo quadrato bianco è un vero concentrato di tecnologia. Ti basta incontrarlo a qualunque cosa tu voglia mediante l'apposito occhiello per sapere sempre dove lo hai riposto.

Infatti funziona come un vero e proprio trova oggetti multifunzione. Per utilizzarlo non ti basta che collegarlo al tuo dispositivo Android o iOS dopo aver scaricato l'apposita applicazione.

Cosa ti permette di fare? Se il tuo bene si trova in un raggio di 60 metri, con l'applicazione attivi l'apposito segnale acustico che farà suonare il piccolo quadretto agganciato all'oggetto di tuo interesse per fartelo trovare in pochissimo tempo. Qualora invece, si trovi più lontano, con l'applicazione puoi vedere la posizione più recente su una mappa e chiedere aiuto alla comunità per mettere al sicuro ciò che hai perso.

A tal punto ti svelo anche un segreto: se in caso perdi lo smartphone, il meccanismo funziona anche al contrario.

Acquista subito Tile Mate su Amazon a soli €17,99. L'ordine lo ricevi a casa in sole 24 ore grazie alle spedizioni prime assicurate. Nel caso in cui tu non fossi abbonato, però, non avere timori perché con le spedizioni presso i punti di ritiro hai le consegne completamente gratuite.

