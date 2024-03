TikTok vicino al ban negli USA: il TRUCCO con cui puoi accedere comunque

TikTok sembra essere davvero vicino al ban negli Stati Uniti. La Camera dei Rappresentanti ha infatti approvato una mozione con ben 352 voti a favore con cui si propone lo stop alla popolare piattaforma di social network sul territorio statunitense: una decisione che coinvolgerebbe, ad oggi, una base installata di 170 milioni di utenti negli USA.

ByteDance, la compagnia tecnologica che possiede l’applicazione e direttamente collegata al governo cinese, può ribaltare la decisione se dovesse trovare un accordo di vendita verso un compratore che non abbia alcun legame con il paese asiatico. La mozione deve ancora essere approvata dal senato ma, se dovesse accadere e ti trovi negli Stati Uniti per lavoro o altre circostanze, ecco come puoi accedere comunque.

NordVPN: il trucco per accedere a TikTok negli USA se dovesse arrivare il ban

La soluzione è molto semplice, ma non è un caso che sia già finita nei trend di ricerca nei principali motori di ricerca. Se anche tu vuoi essere previdente e sapere subito come accedere a TikTok negli Stati Uniti anche se dovesse arrivare il ban ecco i passaggi da seguire:

Acquista un abbonamento NordVPN sfruttando la nuova offerta primaverile ( 63% di sconto + 3 mesi gratis )

) Scarica NordVPN sullo smartphone in cui utilizzi abitualmente NordVPN

in cui utilizzi abitualmente NordVPN Apri NordVPN e seleziona un server vicino alla tua posizione e dove TikTok sarà ancora disponibile: se ti trovi negli USA ti converrà scegliere paesi come Canada o Messico per avere le migliori velocità di connessione

e dove TikTok sarà ancora disponibile: se ti trovi negli USA ti converrà scegliere paesi come o per avere le migliori velocità di connessione Apri TikTok e riprenderà a funzionare regolarmente

Oltre a questo vantaggio dilettevole, avere NordVPN ti fornisce diverse feature utili in ogni parte del mondo, anche in Italia, come la possibilità di utilizzarlo su 10 dispositivi contemporaneamente, lo standard AES a 256-bit, oltre 6000 server in più di 80 location al mondo, la protezione da siti web malevoli, pubblicità, tracker e dai download infetti e molto altro ancora.