TikTok, scacco matto a Youtube: annunciata la funzionalità killer

TikTok sta iniziando ad implementare la possibilità per gli utenti di caricare sulla piattaforma video della durata massima di 10 minuti, come conferma la società a TechCrunch. Il lancio ufficiale arriva dopo diversi mesi durante i quali la funzionalità è stata in fase di test.

In precedenza, i video di TikTok potevano durare fino a 3 minuti, a seguito di una modifica avvenuta nel luglio 2021. Prima di allora, il limite era fissato a 60 secondi dopo l'espansione iniziale partendo da 15 secondi.

Ultime novità di TikTok: aumenta la durata dei video

In una nota ufficiale, un portavoce di TikTok ha affermato quanto segue:

“Pensiamo sempre a nuovi modi per portare valore agli utenti ed arricchire l'esperienza di TikTok. L'anno scorso abbiamo introdotto video più lunghi, dando alla nostra community più tempo per creare e divertirsi. Oggi siamo entusiasti di iniziare ad implementare la possibilità di caricare video della durata massima di 10 minuti, che speriamo venga apprezzata dai nostri creator in tutto il mondo.”

L'annuncio di ieri rende TikTok ancora più competitiva nei confronti di YouTube: c'è già chi preannuncia una migrazione di massa, a fronte di questa gradita novità. Di riflesso, quest'ultima piattaforma sta concedendo sempre più spazio ai video short: due realtà che viaggiano parallelamente, seppur in direzioni opposte.

YouTube non è stata però l'unica app social ad aver controbattuto alla minacciosa crescita di TikTok. Anche Instagram ci ha messo del suo con l'introduzione dei Reel nel 2020, seguiti poi da altri piccoli ritocchini come i Remix (che ricordano molto i duetti). Non sono stati da meno neppure Snapchat e Pinterest.

TikTok ha voluto precisare che l'opzione per registrare video più lunghi sarà disponibile per tutti gli utenti a livello globale nel corso delle prossime settimane e sarà ovviamente introdotta grazie ad un nuovo aggiornamento: vi terremo informati quando l'update raggiungerà anche gli iscritti italiani.