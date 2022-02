TikTok e YouTube sono le app che raccolgono più dati degli utenti

Uno studio di URL Genius ha rilevato che TikTok e YouTube sono in assoluto le applicazioni che raccolgono più informazioni sugli utenti.

TikTok e Youtube mettono a rischio la privacy degli iscritti?

Sebbene YouTube lo faccia a proprio vantaggio, per garantire una più efficace fruizione della piattaforma, TikTok consente anche a tracker di terze parti di raccogliere dati, quindi è difficile capire come possano essere utilizzate queste informazioni in futuro. Nel caso di Youtube, l'applicazione tiene traccia della cronologia di navigazione o della posizione al fine di mostrare annunci pubblicitari pertinenti.

Per quanto riguarda TikTok, i tracker di terze parti potrebbero salvare informazioni di vario tipo, comprese quelle di localizzazione ma anche dettagli di carattere personale. Di questi dati è possibile tenere traccia anche dopo che l'utente si disconnette dall'applicazione. Nel report citato poco fa si legge quanto segue:

“Gli utenti non sono attualmente in grado di vedere quali dati ottengano i network di terze parti o come questi vengano utilizzati.”

TikTok è stato spesso oggetto di critiche in passato, proprio in merito alla privacy degli utenti e in special modo chiamando in causa il pubblico minorenne che fa uso della piattaforma, nonostante le “misure di sicurezza” più volte esaltate dai responsabili della stessa applicazione.