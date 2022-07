Tieni al fresco bevande e cibo con questa borsa termica: sconto TOP, solo 15€

Devi andare al mare, in piscina, a fare un picnic o in vacanza ma non hai idea di come mantenere cibo e bevande a una temperatura corretta. La borsa termica può essere la tua più grande alleata ma, spesso, i prezzi sul mercato sono veramente troppo impegnativi per questo ti stiamo proponendo il modello Guzzini appartenente alla collezione On the Go e disponibile a un prezzo super scontato: la potrai acquistare con il 32% di ribasso e insieme riceverai anche un comodo contenitore!

Per pochissimo tempo, avrai la possibilità di portarlo a casa a soli 15,20€ invece di 22,50€. Una spesa davvero valida se pensi che potrai sfruttare questa borsa termica in viaggio, per andare in ufficio o a divertiti in spiaggia. Non meno importante, questo articolo a marchio Guzzini è realizzato in un materiale non tossico ed ecosostenibile, in più una volta usato potrai lavarlo comodamente e inserire il contenitore in lavastoviglie.

La borsa termica perfetta per il viaggio

Oltre a essere stata ideata per la linea On the Go, questa borsa termica appartiene alla gamma i prodotti Circle realizzati con plastiche riciclate, per reintegra il recupero di bottiglie e flaconi dopo l’uso con l’avvio di una catena di pulizia e riduzione a scaglie a cui dare una seconda vita per lo stampaggio di nuovi oggetti. Con il Programma Circle l’azienda ha iniziato un percorso per dare nuova bellezza ai materiali di recupero, che attraverso la ricerca, la tecnologia ed il design, danno vita a nuovi articoli durevoli, riciclabili e prodotti in Italia!

Questo mini set da pranzo o cena, ovunque preferisci, è provvisto di un contenitore che ti permette di dividere diverse tipologie di cibo evitando la contaminazione dei sapori grazie alla presenza di un comodo coperchio ermetico. Inoltre, questa lunch box può essere sfruttata comodamente anche per scaldare le vivande nel tuo microonde. Dunque un prodotto ti ottima qualità, utile e anche super versatile! Ecco perché non dovresti fartelo scappare finché è in sconto del 32% su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.