Ticwatch Pro 5 è un super smartwatch e ora lo trovi in doppio sconto su Amazon

Se fai alla svelta oggi puoi metterti al polso uno smartwatch spettacolare a un ottimo prezzo, dotato di una batteria che dura a lungo, un altoparlante per le chiamate il GPS integrato. Dunque fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello Ticwatch Pro 5 a soli 144,41 euro, anziché 329,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina.

Ti assicuro che non è uno scherzo. Si tratta di un ribasso pazzesco sul prezzo originale del 49% più un ulteriore sconto di 25 euro per un risparmio totale di oltre 185 euro. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Ticwatch Pro 5 fa paura e adesso è un best buy assoluto

Non ci sono dubbi, al prezzo con cui potrai acquistarlo oggi Ticwatch Pro 5 è sicuramente il migliore smartwatch. Gode del fluido Wear OS di Google con una capacità di memoria da 32 GB e del potente processore Snapdragon W5+ Gen 1 dotato di 2 GB di RAM. Con la sua straordinaria batteria da 628 mAh è in grado di durare fino a 80 ore con una ricarica completa.

Ha un bellissimo display rotondo da 1,43 pollici con una corona rotante per muoverti più facilmente tra le varie opzioni e un cinturino in silicone che garantisce il massimo del comfort. È resistente all’acqua fino a 50 metri e possiede il GPS integrato per tracciare più rapidamente i tuoi percorsi. Puoi pagare con Google pay grazie alla tecnologia NFC e avvalerti di tantissime applicazioni per lo sport.

Ci sarebbero tante altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e sicuramente a questa cifra l’offerta non durerà. Perciò vai all’istante su Amazon e acquista il tuo Ticwatch Pro 5 a soli 144,41 euro, anziché 329,99 euro, applicando coupon visibile in pagina. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.