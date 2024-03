TicWatch Pro 5, Smartwatch MOSTRUOSO al prezzo WOW(-108€)

Vorresti capire se fai abbastanza movimento durante la giornata? Avresti bisogno di uno strumento che possa aiutarti a monitorare la tua salute poiché sei uno sportivo sfegatato? Bene, per tua fortuna, su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Infatti, oggi e per poco tempo ancora hai la possibilità di acquistare questo mostruoso Smartwatch Ticwatch Pro 5 al prezzo a dir poco imperdibile di soli 252 euro circa invece di 360 euro circa.

Tuttavia, per poter acquistare questo imperdibile dispositivo al prezzo così basso, dovrai approfittare di uno sconto SUPER del 19% e di un ulteriore sconto di 38 euro che potrai applicare tramite coupon. Inoltre, se sei cliente Amazon Prime avrai la possibilità di sfruttare importanti vantaggi, come la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo.

Se ancora non sei abbonato a Prime, puoi sempre attivare la prova gratuita di 30 giorni in qualsiasi momento, in questo modo avrai anche la possibilità di acquistare subito questa fantastico smartwatch e di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout.

Questo smartwatch è il primo ad avere la piattaforma wearable Snapdragon W5+ Gen 1 e l’ultima versione di Wear OS di Google. Quindi, grazie a questo dispositivo ti saranno garantite prestazioni e connettività più veloci e fluide. Con una memoria RAM da 2 GB e ROM da 32 GB, lo smartwatch è provvisto di una batteria da 628 mAh per un’autonomia di ben 80 ore.

Il nuovo design con corona rotante, ti permetterà di cambiare le icone, aumentare o diminuire il volume della musica e anche ingrandire o ridurre le mappe con facilità, con un solo dito. Con un display a bassissimo consumo, potrai monitorare i dati di fitness e salute in tempo reale. Insomma, non ti resta che acquistare subito questo Smartwatch Ticwatch Pro 5 in offerta a soli 252 euro circa.