TicWatch Pro 5: lo smartwatch Android con autonomia fino a 80 ore in doppio sconto su Amazon

Stai cercando un smartwatch che unisca performance efficaci, eleganza ed efficienza energetica a lunga durata? Il Ticwatch Pro 5 è sicuramente la scelta che fa al caso tuo: con il suo display a doppio strato offre il massimo del comfort per quanto riguarda la visibilità (anche sotto la luce diretta del sole). Inoltre grazie alla tecnologia AMOLED e al display FSTN, potrai alternare una visualizzazione super vibrante ed una modalità ad alta efficienza energetica per prolungarne l’autonomia.

Il Ticwatch Pro 5 non possiede unicamente un design elegante ma è anche ricco di funzionalità: con il sistema operativo Wear OS di Google, potrai accedere a tutte le app di cui hai bisogno, monitorare le tue attività e anche interagire con Google Assistant. È inoltre provvisto di sensori avanzati per il monitoraggio del battito cardiaco, dei ritmi circadiani, della saturazione di ossigeno nel sangue e molto altro. Queste e le altre funzionalità lo rendono uno strumento unico per chi è sempre in movimento. Attualmente è inoltre possibile acquistarlo a 169.41 euro contro i 329.99 a cui viene venduto abitualmente.

Si tratta di uno smartwatch impermeabile fino a 5 ATM ed è quindi perfetto anche per nuotare, mentre i materiali con cui è realizzato assicurano anche un’ottima resistenza agli urti e alla polvere. La batteria, con una durata fino a 80 ore in modalità normale, permette di usare lo Smartwatch per diversi giorni senza doverlo ricaricare.

Non perdere l’occasione di acquistare ora Ticwatch Pro 5 con il 49% di sconto e un coupon di 25€. Approfitta subito dell’offerta esclusiva e porta a casa uno smartwatch che si rivelerà senza dubbio un compagno affidabile per il tuo stile di vita sano e per le attività quotidiani. Che tu stia correndo, nuotando o semplicemente gestendo gli impegni della tua giornata, il Ticwatch Pro 5 è pronto a soddisfare ogni tua esigenza.