Ticwatch Pro 5 in offerta su Amazon: Snapdragon W5+ e autonomia esagerata

Lo smartwatch Ticwatch Pro 5 è ora disponibile su Amazon ad un prezzo scontato del 18%, a soli 269,99€. Questo smartwatch di ultima generazione è dotato del chipset Snapdragon W5+ Gen 1, offrendo prestazioni e connettività impeccabili con l’ultima versione di Wear OS by Google.

Con 2 GB di RAM e 32 GB di memoria ROM, offre una fluidità senza precedenti nell’utilizzo delle applicazioni e dei servizi. Inoltre, supporta il pagamento NFC tramite Google Pay per un’esperienza di acquisto senza contanti.

Il Ticwatch Pro 5 presenta un design premium migliorato con uno schermo OLED da 1,43 pollici ad alta risoluzione e luminosità regolabile automaticamente, garantendo una chiarezza visiva ottimale in qualsiasi condizione di illuminazione. La doppia modalità display consente di visualizzare le informazioni più importanti in modo efficiente, mentre il design resistente secondo gli standard militari 810H assicura una durabilità eccellente anche nelle condizioni più estreme.

Grazie alla tecnologia del display a doppio strato, il Ticwatch Pro 5 offre un’incredibile durata della batteria fino a 80 ore, con la possibilità di ricaricare rapidamente dallo 0% al 65% in soli 30 minuti. Questo permette agli utenti di godere di tutte le funzionalità dello smartwatch senza preoccuparsi di rimanere senza batteria durante la giornata.

Inoltre, il Ticwatch Pro 5 offre un monitoraggio avanzato della salute e del fitness, con una valutazione di resistenza all’acqua 5 ATM, oltre 100 modalità sportive professionali, monitoraggio del sonno, saturazione dell’ossigeno nel sangue, monitoraggio dello stress e della frequenza cardiaca 24 ore su 24. Con il sensore all’avanguardia, offre anche la rilevazione delle aritmie cardiache, fornendo agli utenti una panoramica completa della salute del cuore.

In conclusione, lo smartwatch Ticwatch Pro 5 offre prestazioni di livello superiore, un design premium e una vasta gamma di funzionalità avanzate per coloro che cercano un dispositivo indossabile completo per il monitoraggio della salute e del fitness. Approfitta subito di questa offerta su Amazon e acquista il Ticwatch Pro 5 con un forte risparmio.

