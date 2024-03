Ticwatch Pro 3 Ultra in offerta su Amazon: il meglio della tecnologia sempre al polso

Il Ticwatch Pro 3 Ultra si posiziona come una delle scelte più interessanti nel panorama degli smartwatch, specialmente con l’attuale offerta di Amazon che lo propone a soli 169,99€, grazie a un coupon sconto di 60€. Questo dispositivo non solo rappresenta l’apice della tecnologia wearable ma si distingue anche per la sua lunga durata della batteria e per le prestazioni eccezionali.

Il Ticwatch Pro 3 Ultra vanta una tecnologia del display a doppio strato 2.0, che consente una durata della batteria fino a 72 ore in modalità Smart e fino a 45 giorni in modalità Essential. Questo, unito alla retroilluminazione personalizzabile del display, garantisce una visibilità ottimale in qualsiasi condizione di luce, anche nelle ore notturne, senza compromettere l’autonomia dell’apparecchio.

Sul fronte delle prestazioni, il Ticwatch Pro 3 Ultra GPS si avvale della piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 4100 insieme al sistema a doppio processore Mobvoi, offrendo un’esperienza utente fluida e reattiva. Con 1GB di RAM e 8GB di memoria ROM, questo smartwatch è in grado di gestire una vasta gamma di applicazioni e funzionalità, inclusi il pagamento NFC tramite Google Pay, il che lo rende estremamente versatile e adatto a soddisfare le esigenze di un ampio spettro di utenti.

Il monitoraggio avanzato della salute e del fitness è un altro punto di forza di questo dispositivo. Impermeabile secondo lo standard IP68, è dotato di GPS integrato, altoparlante, microfono, barometro e offre funzionalità come il monitoraggio del sonno, la saturazione di ossigeno nel sangue, lo stress e la frequenza cardiaca 24 ore su 24. Quest’ultima è potenziata da un sensore avanzato che garantisce misurazioni accurate sia in attività che a riposo, offrendo anche avvisi in caso di variazioni insolite della frequenza cardiaca.

Dal punto di vista del design, il Ticwatch Pro 3 Ultra GPS sfoggia un look premium, con una cornice in acciaio inossidabile zigrinata e un display AMOLED da 1,4 pollici ad alta risoluzione (454×454), protetto da vetro Corning Gorilla antiriflesso. La possibilità di personalizzare i quadranti e lo stile del motivo aggiunge un ulteriore livello di personalizzazione, rendendolo adatto a ogni stile personale e necessità.

Con un prezzo di offerta di 169,99€, il Ticwatch Pro 3 Ultra GPS rappresenta un’opportunità imperdibile per chi cerca un orologio intelligente che non fa compromessi su prestazioni, stile e funzionalità. Non farti scappare l’offerta e acquistalo subito risparmiando!