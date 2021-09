TicWatch Pro 3 Ultra: avvistato in un video

TicWatch Pro 3 Ultra con l'inedito processore Qualcomm Wear 4100+ è appena emerso in un video hands-on di un noto youtuber italiano che conosciamo tutti molto bene: Andrea Galeazzi.

TicWatch Pro 3 Ultra GPS spoilerato in un video

Intanto sappiamo che Mobvoi potrebbe rilasciare il suo ultimo smartwatch, il TicWatch Pro 3 Ultra. Ora, il noto influencer tecnologico Andrea Galeazzi ha pubblicato un video unboxing su YouTube in cui mostra lo smartwatch del brand cinese. La cosa curiosa è che l'azienda non l'ha ancora presentato in maniera ufficiale. Di fatto, è il primo avvistamento al mondo del suddetto wearable.

Il TicWatch Pro 3 Ultra GPS sarà alimentato dal chip Snapdragon Wear 4100+, che è il miglior SoC in termini di efficienza energetica e per consumi attualmente disponibile sul mercato. Inoltre, è una scelta più saggia e convincente rispetto al chip Wear 4100 standard.

Il coprocessore del chipset di Qualcomm consuma meno energia anche quando il display è impostato in modalità “Always On”. Il Gale ci ha presentato il device evidenziando le differenze con il modello precedente, anche se queste sono visibili anche solo guardando la scatola al dettaglio dell'orologio. Notiamo le cornici più sottili e un aspetto più “tondeggiante” rispetto al TicWatch Pro 3.

Contestualmente all'uscita del video di Andrea, Mobvoi ha aggiornato i dettagli del nuovo prodotto affermando che sarà alimentato dallo Snapdragon Wear 4100+.

Giusto per maggiore chiarezza, anche gli smartwatch Gen 6 di Fossil sono alimentati dalla piattaforma Snapdragon Wear 4100+.

Al momento si sa poco sul numero di varianti di cui disporrà il Pro 3 GPS/Ultra che verranno rilasciate sul mercato. Inoltre, non conosciamo ancora i prezzi ufficiali dello smartwatch. Il costruttore non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione pubblica relativa al TicWatch di nuova generazione ma ci aspettiamo di saperne di più nelle prossime settimane o nei prossimi giorni.