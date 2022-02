Ticwatch GTX a 39€ su Amazon: eccezionale smartwatch a prezzo WOW

L'eccezionale Ticwatch GTX è in gran sconto su Amazon a prezzo da wearable super economico. Un dispositivo realizzato da brand leader nel settore, dotato di design super accattivante e completo a livello tecnico, in sconto a questo prezzo è assolutamente imperdibile. Completa l'ordine al volo per accaparrartelo a 39€ circa appena, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Un dispositivo pensato per chi non ha voglia di scendere a compromessi, ma strizza comunque l'occhio al budget. Un device bello e deciso sotto il punto di vista estetico, che non manca di essere un super alleato per il quotidiano. Personalizza i quadranti ogni volta che vuoi e rendilo perfetto da abbinare al tuo outfit del giorno.

Ticwatch GTX in gran sconto su Amazon

Dall'ampio display in cassa squadrata potrai leggere senza problemi notifiche, avvisi, promemoria, chiamate in arrivo e non solo. Grazie al pieno supporto all'attività sportiva, avrai la possibilità di monitorare i tuoi risultati in tempo reale e anche successivamente all'interno dell'applicazione per Android e iOS. Tanti i workout supportati, dovrai solo scegliere quello che preferisci.

Ancora, si tratta naturalmente anche di un ottimo alleato per la salute. Battito cardiaco, qualità del riposo notturno e non solo, tutto sempre sotto controllo.

Ottima l'autonomia energetica, potrai lasciarlo sempre al polso fino a 10 giorni senza doverti preoccupare dell'autonomia energetica. Proprio per questo motivo potrai sfruttarlo per monitorare la qualità del riposo notturno: non sarà necessario metterlo in carica ogni sera.

Insomma, perché comprare uno smartwatch qualsiasi, se puoi sceglierne uno realizzato da un brand leader del settore? Tichwatch GTX è un wearable accattivante sotto il punto di estetico, completo a livello di scheda tecnica e adesso anche più economico che mai. Non perdere l'occasione di portarlo a casa a 39€ circa appena da Amazon: basta completare adesso l'ordine e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.