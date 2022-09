TicWatch GTX a 24€ è praticamente REGALATO: solo su Amazon (-59%)

TicWatch GTX è di nuovo in sconto su Amazon. Uno smartwatch di marca a meno di quando pagheresti per uno anonimo. Un prodotto bellissimo esteticamente e funzionale, che puoi accaparrarti spendendo pochissimo. Complice lo sconto del 59%, puoi accaparrartelo a 24€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Per averlo prima che la promozione finisca, devi solo completare l’ordine al volo.

TicWatch GTX: a questo prezzo è imperdibile

Un prodotto spettacolare, a partire dal design. Sull’ampio display puoi leggere tutte le notifiche in arrivo, ma anche gli avvisi e non solo: tutto a disposizione al colpo d’occhio. Non servirà più prendere lo smartphone così spesso.

Ottimo alleato per lo sport, è dotato del supporto a 14 modalità sportive addirittura. Tieni sotto controllo con estrema precisione i dati dei tuoi allenamenti, registrali nell’applicazione e consultali quando vuoi.

Per finire, attenzione anche alla salute, grazie a questo eccezionale dispositivo. Controllo H24 del battito cardiaco, verifica della qualità del riposo notturno e non solo.

Non perdere l’occasione di fare un eccellente affare su Amazon, con TicWatch GTX – smartwatch di marca – in sconto del 59%. Completa l’ordine al volo per averlo a 24€ circa appena, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

