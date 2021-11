TicWatch GTH a 39€ è ASSURDO: chicca Black Friday Amazon

TicWatch GTH a questo prezzo è uno degli affari migliori che si possano fare al Black Friday Amazon. Uno smartwatch super bello e completo: è persino in grado, fra le altre cose, di misurare la temperatura della pelle. Utilissimo e di qualità, completa rapidamente l'ordine per averlo a 39,99€. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime (se non li hai mai provati, è il momento di farlo gratis!).

TicWatch GTH: uno spettacolo in sconto al Black Friday

Uno smartwatch super completo, ricco di funzionalità perfette per il quotidiano. In tempo reale, leggi dal polso notifiche, avvisi, chiamate in arrivo, promemoria, meteo e altre utilissime informazioni.

Un validissimo monitor per la salute. Un unico dispositivo, in grado di monitorare temperatura delle pelle (e quindi capire se hai la febbre), battito cardiaco H24, quantità di ossigeno nel sangue (come un saturimetro), qualità del riposo notturno e non solo.

Infine, naturalmente, è un super alleato anche per la salute. Infatti, funziona da activity tracker per il quotidiano (calorie, distanza e passi), ma supporta anche 14 tipi di workout predefiniti ed è dotato di certificazione 5ATM. Quest'ultima ti garantisce la possibilità di usarlo in acqua, tenendo magari traccia delle tue performance di nuotatore, senza alcun problema e fino a 5 metri di profondità.

Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare al Black Friday Amazon: completa rapidamente l'ordine per portare a casa TicWatch GTH a 39,99€ invece di 49,99€. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.