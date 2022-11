TicWatch GTH a 20€ è FOLLIA: misura anche la tua temperatura (-58%)

Fatti un bellissimo regalo spendendo pochissimo, ma fallo adesso. TicWatch GTH crolla su Amazon, grazie a uno sconto a tempo del 58%. Uno smartwatch completo, che è persino in grado di monitorare H24 la temperatura della pelle, permettendoti di sapere se è troppo elevata. Oltre a questo, è un dispositivo completo perfetto per gestire le notifiche in arrivo sullo smartphone, ma anche per tenere traccia dei tuoi allenamenti e dei parametri relativi alla salute.

Completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 20€ circa appena, risparmiando il 58% sull’acquisto. Spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

TicWatch GTH a prezzo spettacolare: da avere

Un wearable eccezionale, dotato di un sacco di funzionalità pensate per permetterti di avere sempre al polso un assistente digitale super completo. La funzionalità di controllo della temperatura della pelle è una feature aggiuntiva, che raramente è possibile trovare su smartwatch.

Ancora, grazie alle sue feature, ti permetterà di avere sotto controllo tutte le notifiche in arrivo sullo smartphone, ma anche di monitorare l’attività sportiva e i parametri relativi alla salute.

Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon, risparmiando il 58% sul tuo TicWatch GTH. Completa l’rodine al volo per prenderlo a 20€ circa appena, le spedizioni sono stoltamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata.

