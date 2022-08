TicWatch C2 Plus con WearOS e Google Pay a 89€: ERRORE o prezzaccio?

Se l’eccezionale TicWatch C2 Plus è in sconto a meno di 100€, l’unica cosa da fare è approfittarne. Un wearable spettacolare con a bordo WearOS, il GPS integrato, il supporto ai pagamenti dal polso tramite Google Pay e un sacco di altre funzioni.

Dotato di un design meraviglioso, a questo prezzo è un affare talmente grande da sembrare quasi un errore. Nel dubbio, non perdere l’occasione di accaparrartelo a 89€ circa appena: completa l’ordine al volo da Amazon per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime

TicWatch C2 Plus: uno smartwatch eccezionale

Un wearable super elegante sotto il punto di vista estetico. Un look premium, che puoi impreziosire scegliendo il tuo preferito fra i due cinturini che ricevi in dotazione. Uno smartwatch che, a meno di 100€, è praticamente impossibile trovare.

L’ampio display in cassa circolare ti permette di accedere alla miriade di funzionalità del sistema operativo WearOS, il migliore disponibile su smartwatch. Pagamenti dal polso, applicazioni dedicate come Google Maps, Stravaccatevi, Spotify e non solo. Un potenziale immenso, impreziosito da un hardware che vanta la presenza di GPS integrato e di 1GB di RAM, pronto a rendere fluide le operazioni dal polso.

Non perdere un’occasione più unica che rara e porta a casa l’eccezionale TicWatch C2 Plus a 89€ circa appena da Amazon. Completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.