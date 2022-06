Ti bastano 10€ per rimanere FRESCO per tutta l'estate (2 in 1)

Un ventilatore da portare in giro, da mettere come vuoi e da utilizzare per stare fresco. Sembra uno di quei aggeggi a cui non daresti un euro, ma fidati se ti dico che è la svolta di questa estate. Si tratta di una versione mini, letteralmente tascabile che funziona per ore.

Lo compri, te lo metti in borsa o nello zaino e nei momenti tragici… tac: lo tiri fuori e al sudore dici addio. Te lo consiglio anche se hai qualche matrimonio in vista, non potrai che ringraziare. In fin dei conti su Amazon costa appena 10€, collegati ora e non ci pensare più.

Le spedizioni non solo sono gratuite ma sono anche veloci se hai Prime attivo sul tuo account.

Mini ventilatore USB: come farne a meno?

Non potrai più rinunciare alla tua brezza personale, ho da dirti soltanto una cosa: una volta che lo provi, questo mini ventilatore USB diventa il tuo alleato numero uno. Non solo è richiudibile quindi occupa zero spazio, ma con il suo design lo pieghi e lo aggiusti senza problemi.

In questo modo lo puoi tenere in mano o lo puoi mettere su un tavolo per stare senza pensieri. Ha due velocità a disposizione e lo ricarichi come uno smartphone. Non ti preoccupare, hai diverse ore a disposizione.

Perchè è il modello su cui puntare? Perché puoi utilizzarlo anche in modo inverso. Ciò significa che se rimani senza batteria sullo smartphone, utilizzi la sua carica come se fosse un powerbank.

Che altro dirti, collegati subito su Amazon e non aspettare neanche un secondo in più, questo mini ventilatore USB 2 in 1 è ciò che ti serve, appena 10€ e diventa tuo. Come ti dicevo, le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime.

