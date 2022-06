Thor: Love and Thunder: quando arriverà su Disney+?

Stai aspettando con ansia l’uscita del nuovo film Marvel, Thor: Love and Thunder? Tu come molti altri fan di questo genere non vedi l’ora di scoprire cosa succederà, vero? Allora sappi che presto arriverà nelle sale italiane.

Infatti, questo fil della Marvel sarà proiettato per la prima volta al cinema il 6 luglio 2022. Quindi ci sono ancora un po’ di giorni di attesa prima che tu possa sederti e guardare al grande schermo questo titolo tanto atteso.

Nondimeno, forse sei anche tra quelli che non vedono l’ora di poterselo godere comodamente a casa tramite streaming. Devi sapere che anche questa opzione è contemplata e in questo articolo ti diremo quale famosa piattaforma ospiterà il nuovo film Marvel.

Thor: Love and Thunder in streaming: quando e su quale piattaforma

Thor: Love and Thunder è un nuovo film Marvel diretto da Taika Waititi e prodotto da Kevin Feige e Brad Winderbaum. Questo titolo è parte integrante del Marvel Cinematic Universe e più precisamente si tratta della Fase 4.

Se ormai è confermata la sua uscita nelle sale italiane il prossimo 6 luglio 2022, ancora non si sa quando sarà disponibile in streaming on demand. È chiaro che l’aspettativa dei fan è tanta perché oltre a vederlo al cinema, l’obiettivo è quello di poterselo gustare quando e dove si vuole.

Se ancora non conosciamo una data precisa, almeno sappiamo quale sarà la piattaforma che ospiterà Thor: Love and Thunder. Come probabilmente immaginavi è Disney+. Questa è la casa dei contenuti Disney, Pixar, Star Wars e, ovviamente, anche Marvel e Star.

Perciò fa da sé che, dopo essere uscito nelle sale cinematografiche italiane, come prossima tappa raggiungerà il catalogo di questo colosso dello streaming live e on demand. Anche se attualmente questo titolo non è disponibile, Disney+ ospita già i precedenti film della “saga Thor”.

Per guardare Thor: The Dark World e Thor: Ragnarok non devi far altro che registrarti e attivare un abbonamento Disney . Tutti i suoi contenuti, disponibili nella pratica applicazione compatibile con dispositivi mobili e smart TV, costano solo 8,99 euro al mese.

Se vuoi risparmiare qualche soldo, allora devi attivare l’abbonamento annuale che costa 89,90 euro l’anno. In questo modo avrai uno sconto pari a quasi 18 euro. Niente male vero? Così, oltre a goderti tantissimi film e serie TV esclusivi, saprai che potrai a breve avere tutto per te il nuovo Thor: Love and Thunder.

