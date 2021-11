Thor e Loki: supereroi Marvel? No, smartphone Xiaomi!

I due flagship Xiaomi aventi nome in codice Thor e Loki faranno parte della serie Mi Mix; questo è quanto emerso in queste ore da alcune indiscrezioni online.

Xiaomi Thor e Loki: cosa sappiamo al momento?

All'inizio di questa settimana, due smartphone Xiaomi con il nome in codice Thor e Loki sono stati individuati nel codice della MIUI. Secondo le indiscrezioni, potrebbero essere, rispettivamente, lo Xiaomi 12 Ultra Enhanced e il 12 Ultra standard. Ma secondo recenti certificazioni, questi device si chiameranno diversamente.

Thor e Loki con i numeri di modello 2203121C e 2203121AC sono stati avvistati in un'agenzia di certificazione da Xiaomiui. Secondo gli elenchi, questi smartphone faranno parte della serie “Mi MIX”.

Quindi, non si chiameranno 12 Ultra Enhanced e Xiami 12 Ultra. Invece, avranno il marchio MIX e i loro nomi esatti sono un mistero per ora. Inoltre, le certificazioni ribadiscono anche che questi dispositivi saranno esclusivi per il mercato cinese.

Secondo il precedente rapporto della stessa fonte, Thor e Loki saranno alimentati dal SoC Qualcomm serie 8XX di nuova generazione. In precedenza si diceva che questo chipset si sarebbe chiamato Snapdragon 898. Ma ora si dice che diverrà ufficiale con il moniker Snapdragon 8 Gen 1. Il silicio è conosciuto con il suo numero di modello SM4350.

Infine, il duo di smartphone di punta dovrebbe ospitare almeno quattro fotocamere sulla back cover posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel e tre lenti secondarie da 48 Mega cadauna. Non ci sono informazioni sulla sua snapper frontale. Il lancio di Xiaomi Thor e Loki è previsto nel primo trimestre del 2022.