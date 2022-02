This War of Mine, tutti i guadagni donati alla Croce Rossa Ucraina

Lo sviluppatore polacco 11 Bit Studios dichiara vicinanza al popolo ucraino e annuncia su Twitter che tutti i guadagni derivanti da This War of Mine di questa settimana saranno devoluti alla croce rossa locale.

“Le forze militari russe hanno attaccato il paese libero dell'Ucraina, i nostri vicini. In qualità di studio di giochi polacco e creatori del titolo contro la guerra, This War of Mine, riconosciuto a livello mondiale, che parla della sofferenza e della miseria dei civili colpiti da un conflitto, vorremmo annunciare la nostra dichiarazione come società: resistere all'invasione Russia dell'Ucraina“.

Si legge nel comunicato rilasciato dallo sviluppatore che aggiunge come le parole sarebbero vuote senza un atto significativo, per questo annuncia che per i prossimi sette giorni tutti i guadagni che arriveranno dalle vendite di This War of Mine saranno donati alla Croce Rossa Ucraina.

This War of Mine, l'atto di solidarietà per l'Ucraina che arriva dal videogioco che sensibilizza contro la guerra

Lanciato per la prima volta nel 2014, il titolo è un gioco di sopravvivenza gestionale ambientato durante un conflitto bellico, ispirato all'assedio di Sarajevo.

Scopo della produzione, a differenza di altri giochi bellici, è quello di sensibilizzare l'utente circa gli orrori e le atrocità della guerra dal punto di vista della popolazione. L'obiettivo del giocatore diventa semplicemente quello di sopravvivere al conflitto, utilizzando strumenti e materiali che si potranno raccogliere nel mondo di gioco.

L'esperienza è suddivisa in diverse giornate, a loro volta divise in “Giorno” e “Notte”. Durante le fasi diurne, bisogna gestire le necessità dei personaggi che controlliamo, che hanno trovato rifugio presso una casa diroccata. La notte invece ci vedrà uscire all'esterno, alla ricerca dei materiali che ci serviranno il giorno dopo. È qui che si potranno incontrare altri personaggi, conoscere le loro storie, decidere se aiutarli o lasciarli al loro destino: non tutti infatti sono amichevoli e la diffidenza nei confronti del prossimo diventa un aspetto da non sottovalutare.

This War of Mine è disponibile per PC, Mac, Linux, Android, iOS, PlayStation 4 e Xbox One. Nel frattempo, dagli sviluppatori ucraini arriva un appello rivolto al mondo.