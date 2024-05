ThinkBook 14s Yoga: risparmia 430 euro subito con questo codice sconto

Sullo store ufficiale di Lenovo è in corso una ghiotta promozione su numerosi PC del marchio asiatico. Tra le offerte più interessanti segnaliamo il ThinkBook 14s Yoga di seconda generazione, in vendita a 769 euro invece di 1.199 euro usando il codice sconto THINKMAGGIO a carrello (il coupon si carica in automatico, è sufficiente aggiungere il prodotto al carrello).

Ideale per le piccole aziende e liberi professionisti, ThingBook 14s di Lenovo è un potente notebook 2-in-1, leggero e ultra-versatile, in grado di coniugare fino a quattro modalità d’uso: notebook, stand, tablet o tent. Ottime anche alcune funzionalità degne di nota, come Modern Standby.

ThinkBook 14s Yoga in offerta a 769 euro sullo store di Lenovo

Portabilità e facilità d’uso sono due degli elementi di spicco del modello ThinkBook 14s. Portabilità dettata dal peso al di sotto di 1,5 kg e da uno spessore inferiore a 1,9 cm, con l’aggiunta di una cerniera robusta che consente di ruotare lo schermo a 360 gradi.

Per quanto riguarda invece la facilità d’uso, il notebook 2-in-1 di Lenovo integra diverse tecnologie innovative che aiutano a semplificare il lavoro di tutti i giorni. Tra queste mettiamo in evidenza Modern Standby, funzionalità che permette al PC di riattivarsi in un secondo e di connettersi all’istante alla rete Internet.

Restando in tema di funzionalità intelligenti, questo modello Yoga di Lenovo monta un’ottima penna smart: se usata con lo schermo in standby, apre in automatico un’applicazione per prendere appunti; se invece la si usa con il notebook acceso, consente di aprire all’istante l’area di lavoro Windows Ink.

Approfitta del coupon THINKMAGGIO per risparmiare qualcosa come 430 euro sul ThinkBook 14s Yoga appartenente alla seconda generazione. L’offerta è disponibile su questa pagina dello store Lenovo fino a esaurimento scorte.