The Witcher Remake a sorpresa è ufficiale: primi dettagli

Un po’ a sorpresa, CD Projekt RED ha annunciato The Witcher Remake, rifacimento del primo storico capitolo della serie videoludica lanciato su PC nel lontano 2007. Il gioco è nelle fasi iniziali dello sviluppo ed è stato affidato allo studio polacco Fool’s Theory, che sta collaborando con alcuni veterani della serie.

CD Projekt RED, impegnata in altri progetti incluso il sequel di Cyberpunk 2077, fornirà comunque piena supervisione creativa. È ancora presto per parlare di piattaforme e date di lancio.

The Witcher Remake: cosa c’è da sapere al momento

L’unico dettaglio che è stato reso noto, insieme all’identità dello sviluppatore, è che The Witcher verrà ricostruito da zero sul motore di ultima generazione Unreal Engine 5. Facile pensare quindi ad un lancio solo per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Precedentemente noto come “Canis Majoris“, del progetto avremo maggiori notizie solo tra qualche tempo, quando il team di sviluppo si sentirà pronto a condividere ulteriori dettagli.

Adam Badowski, Head of Studio di CD Projekt RED, ha commentato:

“The Witcher è dove è iniziato tutto per noi di CD PROJEKT RED. È stato il primo gioco in assoluto che abbiamo prodotto ed è stato un grande momento per noi. Tornare dove tutto è iniziato e ricreare il gioco per la nuova generazione di giocatori ci sembra un traguardo altrettanto importante, se non di più. Collaborare con Fool’s Theory su questo progetto è emozionante, in quanto alcune di queste persone erano già state coinvolte nella realizzazione dei giochi della serie di The Witcher. Conoscono bene le fonti, sanno quanto i giocatori attendono di vedere un remake e sono in grado di creare giochi ambiziosi e incredibili. Anche se ci vorrà diverso tempo prima di poter condividere altri dettagli su questo gioco, so che ne varrà la pena.”

L’ultimo episodio della serie è The Witcher 3: Wild Hunt, che ha chiuso la trilogia con protagonista Geralt di Rivia. Nel frattempo, anche The Witcher 4 è già in lavorazione.

