The Witcher 4 è entrato in pre-produzione: un nuovo inizio per la serie

The Witcher 4 fa un piccolo passo in avanti nel suo percorso che, tra qualche anno, segnerà il ritorno della saga ispirata ai romanzi di Andrzej Sapkowski. Piotr Nielubowicz, direttore finanziario di CD Projekt RED, ha annunciato che è terminata la fase di studio e ricerca per il gioco, il che significa che il progetto è passato alla pre-produzione e il team ha iniziato a capitalizzare le relative spese di sviluppo.

I tempi, precisiamo, sono ancora lunghi, e anche il nome The Witcher 4 è puramente provvisorio e indicativo: anzi è certo che non ci sarà il numero 4 di fianco al titolo, trattandosi di quello che lo sviluppatore polacco definisce come un nuovo inizio per la serie.

The Witcher 4: cosa aspettarsi dal nuovo episodio della serie

Per sapere in che modo è ancora presto: non sappiamo quanto sarà collegato ai capitoli precedenti, ma ci aspettiamo di vedere qualche riferimento soprattutto agli eventi conclusivi narrati in The Witcher 3: Wild Hunt e nei suoi due DLC.

È certo inoltre che il gioco verrà costruito sul nuovo Unreal Engine di Epic Games, abbandonando di fatto il motore proprietario che è stato la base dei precedenti capitoli della serie e del recente Cyberpunk 2077.

In attesa di saperne di più, ricordiamo che proprio The Witcher 3: Wild Hunt tornerà quest’anno in una nuova versione pensata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S, che includerà miglioramenti grafici e tutti i contenuti post-lancio commercializzati. L’uscita è prevista nel periodo autunnale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.