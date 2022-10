The Witcher, clamoroso: Henry Cavill non sarà più Geralt

Un po’ a sorpresa, arriva la notizia che Henry Cavill non interpreterà più Geralt di Rivia a partire dalla quarta stagione di The Witcher, lo show Netflix ispirato ai romanzi di Andrzej Sapkowski. Al suo posto ci sarà Liam Hemsworth, noto per il suo ruolo di Gale Hawthorne nei quattro film della saga di Hunger Games.

L’attore britannico, che si prepara a rivestire i panni di Superman come appena annunciato, ne ha dato conferma con una nota diffusa sui suoi canali social. Sarà comunque lui a essere Geralt di Rivia nella terza stagione di The Witcher, che andrà in onda in esclusiva su Netflix nell’estate 2023.

Queste le parole di Henry Cavill diffuse tramite i suoi social network:

“Il mio viaggio nei panni di Geralt di Rivia è stato pieno sia di mostri che di avventure e, ahimè, deporrò il mio medaglione e le mie spade per le quarta stagione. Al mio posto, il fantastico Liam Hemsworth assumerà il ruolo del Lupo Bianco. Come il più grande dei personaggi letterari, passo la torcia con riverenza per il tempo trascorso a incarnare Geralt ed entusiasmo nel vedere la versione di Liam su quest’uomo affascinante e ricco di sfumature“.

Una dichiarazione è arrivata anche da Liam Hemsworth, il nuovo Geralt:

“Come fan di The Witcher sono al settimo cielo sull’opportunità di interpretare Geralt di Rivia. Henry Cavill è stato un Geralt incredibile e sono onorato che mi abbia dato le redini e mi abbia permesso di impugnare le lame del Lupo Bianco per il prossimo capitolo della sua avventura.”

La terza stagione di The Witcher debutterà su Netflix nell’estate del 2023. Uno spin-off, The Witcher: Blood Origin, sarà invece distribuito il giorno di Natale 2022.

Nel frattempo, lato videoludico, CD Projekt RED ha annunciato di essere al lavoro su The Witcher 4 e su un remake del primo capitolo.

