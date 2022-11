The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X/S: data di uscita per l'update gratis

Era stata promessa entro la fine dell’anno e, un po’ in extremis, arriverà. La patch next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt sarà disponibile dal 14 dicembre 2022 per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. L’update sarà completamente gratuito per chiunque possegga il gioco: puoi approfittarne dunque per recuperarlo a buon prezzo su Amazon.

L’aggiornamento di The Witcher 3 per PlayStation 5 e Xbox Series X/S includerà ovviamente diversi miglioramenti grafici dedicati alle console di ultima generazione, insieme ad alcuni contenuti inediti ispirati alla serie TV prodotta da Netflix.

Ulteriori informazioni e il primo video gameplay di questa versione saranno protagoniste di una diretta streaming prevista la prossima settimana sul canale Twitch ufficiale di CD Projekt. La nuova versione, come detto, sarà gratuita per chiunque possegga il gioco, ma verrà commercializzata anche in standalone per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Ricordiamo, nel frattempo, che CD Projekt RED è al lavoro su una nuova trilogia di giochi, vari spin-off e anche un remake del primo originale The Witcher, quest’ultimo dedicato proprio alle piattaforme di ultima generazione.

