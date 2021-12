The Witcher 3 GOTY PS4 ad un PREZZO IMPERDIBILE su Amazon (-50%)

The Witcher 3 per PS4 è in offerta su Amazon con uno sconto del 50% sul prezzo originale. Si tratta della edizione “Game of The Year” che include anche 16 DLC e le due splendide espansioni: Hearts of Stone e Blood and Wine. Sono in sconto anche le versioni Xbox.

Il gioco è venduto e spedito da Amazon con consegna garantita in 24 ore se siete iscritti a Prime. Se la serie TV Netflix vi ha fatto venire voglia di leggere anche i libri, ecco l'ordine corretto da seguire per conoscere meglio l'universo narrativo di Andrzej Sapkowski.

The Witcher 3 in offerta: cosa contiene la GOTY Edition?

Come detto in apertura, la The Witcher 3 Game of The Year Edition include il gioco originale, capitolo conclusivo della trilogia con protagonista Geralt di Rivia, ma soprattutto mette sul piatto anche le due espansioni: Hearts of Stone e Blood and Wine.

E non si tratta di DLC qualunque, ma potremmo dire quasi dei giochi a parte capaci di aggiungere, ciascuno, circa 20 ore di avventure, nuove missioni, personaggi, armi e armature, e soprattutto storie indimenticabili degne di essere vissute in prima persona.

Al loro fianco troviamo anche ben 16 contenuti aggiuntivi, di natura minore, ma comunque interessanti per espandere ulteriormente l'esperienza ludica offerta dal già ricchissimo gioco originale.

The Witcher 3 è un videogioco che non dovrebbe mancare nella collezione di qualsiasi appassionato di fantasy e giochi di ruolo. Specialmente se hai imparato a conoscere la saga con la serie TV Netflix o leggendo i romanzi a cui si ispira, l'offerta di Amazon può essere un'occasione imperdibile.