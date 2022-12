The Witcher 3: acquistalo in offerta e gioca GRATIS la versione next-gen

Il prossimo 14 dicembre è previsto il debutto dell’attesa versione next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt. L’aggiornamento totalmente gratuito è in arrivo su PlayStation 5 e Xbox Series X/S e permetterà di vivere l’amato gioco di ruolo, capitolo conclusivo della trilogia di Geralt, con diversi miglioramenti grafici, supporto del ray tracing, tempi di caricamento rapidi e molto altro ancora.

Se non hai ancora il gioco, o lo hai venduto e vorresti recuperarlo in tempo per l’uscita dell’aggiornamento, puoi approfittare dell’offerta di Amazon che ti permette di acquistare la GOTY Edition a soli 16,99 euro.

The Witcher 3: è tempo di next-gen, approfitta dell’offerta ed effettua l’aggiornamento

La GOTY Edition in offerta include il gioco originale, tutti i miglioramenti, i DLC gratuiti e le espansioni della storia: Hearts of Stone e Blood and Wine. È un’occasione unica per recuperare uno dei migliori giochi della scorsa generazione, che si prepara finalmente a risplendere su PlayStation 5 e Xbox Series X/S con una nuova versione.

Il bello è che potrai accedere a questa edizione in maniera totalmente gratuita: ti basta avere il gioco in qualsiasi formato e, dal 14 dicembre, verrà reso disponibile l’aggiornamento che potrai scaricare automaticamente dalla tua console preferita.

Amazon ti permette di acquistare The Witcher 3 GOTY Edition a soli 16,99 euro: praticamente niente per un gioco eccezionale e che si prepara a vivere una seconda giovinezza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.