The Umbrella Academy 3: utenti delusi dall'ennesima notizia shock

Tutti i fan di The Umbrella Academy, una delle serie TV più amate su Netflix, sono in delirio nell'attesa di poter finalmente assistere agli episodi della terza stagione. La stagione 2 era stata presentata in anteprima nell'ormai lontano luglio 2020. Ecco perché molti non vedono l'ora di conoscere quando arriveranno i nuovi episodi della stagione 3. Tuttavia, l'ennesima notizia shock ha deluso ancora una volta gli utenti.

The Umbrella Academy: quando arriverà la terza stagione

Conosciamo l'ambientazione, conosciamo il cast stellare, sappiamo anche che le riprese sono ormai ultimate, ma ancora non conosciamo l'esatta data di uscita per The Umbrella Academy 3. Ancora una volta, le notizie che arrivano dagli addetti ai lavori non specificano quando la terza stagione raggiungerà gli schermi degli abbonati a Netflix.

Tutto è iniziato così, come descritto dalla sinossi ufficiale del colosso dello streaming on demand:

Dopo tanto tempo, un gruppo di fratelli e sorelle con poteri straordinari si ritrova per la morte del padre, scoprendo scioccanti segreti e una minaccia per l'umanità.

Un episodio dopo l'altro, dalla prima fino alla seconda stagione e per ora ultima, il pubblico e la critica hanno iniziato ad apprezzare e supportare questa serie TV che spesso si è trovata tre le top ten dei titoli più guardati su Netflix. Ora che abbiamo la certezza matematica della fine delle riprese della terza stagione, ancora non abbiamo contezza sulla sua prossima data di uscita.

L'unica conferma certa, ancora una volta assicurata da Netflix, è che The Umbrella Academy 3 uscirà entro il 2022. Valutando alcuni indizi tra cui la fine delle riprese e i mesi che solitamente passano prima della pubblicazione a catalogo dei titoli, dovremmo aspettarci il suo arrivo entro marzo 2022. Tuttavia si tratta di una semplice supposizione legata alle abitudini di Netflix.

A tutti i fan non resta quindi che attendere con pazienza nella speranza che marzo 2022 possa essere il mese vincente. Nel frattempo meglio distrarre l'attesa con i tantissimi titoli in uscita a febbraio 2022 su Netflix.

