The Umbrella Academy 3: ecco quando esce su Netflix

Un mese fa tutti i fan di The Umbrella Academy, che stanno attendendo con ansia l'arrivo della terza stagione, erano rimasti delusi. Infatti, stando a quanto rivelato da addetti ai lavori, l'arrivo dei nuovi episodi sarebbe tardato ancora un po'. In un clima di incertezza, proprio ieri sul profilo Twitter ufficiale della serie TV è stata rivelata la data di uscita.

Infatti, nel tweet, con grande sorpresa di tutti gli abbonati Netflix, The Umbrella Academy ha pubblicato un video che rivela, in parte, entro quando i nuovi episodi saranno disponibili sulla piattaforma di Netflix.

Una notizia che ha riacceso sia la community di The Umbrella Academy, sia la speranza – che si era un po' affievolita – di poter assistere alla season 3 entro la fine del 2022, nonostante le molte rassicurazioni. Scopriamo, quindi, quando uscirà il sequel di questa serie TV tanto attesa.

The Umbrella Academy 3: arrivo previsto a giugno 2022

Attualmente non conosciamo ancora il giorno preciso in cui The Umbrella Academy debutterà con i nuovi episodi della terza stagione. Tuttavia, possiamo intanto accontentarci almeno del mese. In sostanza, dopo una serie di clip tratte dalla serie TV, il video pubblicato su Twitter ha svelato che l'arrivo previsto per i nuovi contenuti di questo titolo sarà entro giugno 2022.

Perciò, all'appello mancano ancora tre mesi circa. Riusciranno i fan a sopportare tutta questa attesa, ora che sanno quanto i tempi si sono accorciati rispetto alle precedenti previsioni? Come si suol dire, “di necessità virtù”. Comunque non possiamo dimenticare che Emmy Raver-Lampan, attrice che interpreta Allison, aveva previsto con una certa precisione la data di uscita della terza stagione di The Umbrella Academy già diversi mesi fa in una sua dichiarazione:

Spero che i nuovi episodi arrivino questa estate, sono davvero impaziente e non vedo l'ora che arrivino. Abbiamo fatto davvero qualcosa di enorme, hanno un'energia così forte. Quindi, per il bene di tutti, incluso il mio, spero davvero che arrivino quanto prima. Ci sono un mucchio di show in ritardo a causa della pandemia, noi abbiamo dovuto recuperare un sacco di effetti visivi. Ci stiamo mettendo un po' più di tempo ma vi assicuro che l'attesa verrà ripagata.

Allison ci aveva spiegato anche il perché di tanto ritardo dall'ultima uscita. Nondimeno, il videoclip mostra anche i protagonisti di The Umbrella Academy in una scena della season 3 impegnati a sconfiggere i rivali della Sparrows Academy. Non vediamo l'ora di assistere ai nuovi episodi per scoprire cosa ha in serbo la nuova stagione di questa serie TV che, ad oggi, ha riscontrato parecchio successo in tutto il mondo.