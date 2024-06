The Sinking City per PS4: CROLLO del prezzo su Amazon (-50%)

Immergiti negli abissi di una pericolosa indagine con The Sinking City per PS4, ora disponibile su Amazon con uno sconto folle del 50%. Questo straordinario gioco di avventura e investigazione ti catapulterà in un mondo aperto ispirato all’universo inquietante di H.P. Lovecraft, il maestro indiscusso dell’horror. Approfitta subito di questa opportunità e acquistalo al prezzo stracciato di soli 34,90 euro, anziché 69,99 euro.

The Sinking City per PS4: preparati a rimanere incollato allo schermo

In The Sinking City vestirai i panni di Charles W. Reed, un detective privato degli anni ’20, affetto da amnesia e tormentato da visioni ultraterrene. La sua ricerca della verità lo porta a Oakmont, una città in decadenza e isolata dal resto del mondo a causa di una misteriosa inondazione di origini soprannaturali. Qui, dovrai scoprire cosa ha infestato la città e le menti dei suoi abitanti, affrontando orrori indicibili che emergono dalle profondità.

Oakmont, con le sue strade allagate e i suoi angoli oscuri, è una città costiera che potrai esplorare a piedi, in barca o persino con immersioni subacquee. La sua atmosfera unica e inquietante ti terrà con il fiato sospeso mentre cerchi indizi e risolvi enigmi per svelare il mistero che avvolge la città.

Il gameplay open world di The Sinking City offre un arsenale di armi degli anni ’20 per affrontare creature da incubo, rendendo ogni incontro un’esperienza tesa e avvincente. La meccanica di investigazione aperta ti costringerà a usare il tuo ingegno per intuire, provare e dedurre senza alcun riferimento certo. Ogni caso ha soluzioni multiple e svariati finali, offrendo una rigiocabilità senza precedenti e garantendo che ogni tua scelta abbia delle conseguenze reali.

La trama enigmatica e complessa ti porterà a incontrare personaggi straordinari e a risolvere casi psicologicamente contorti, il tutto mentre cerchi di preservare la tua salute mentale. La tua missione è scoprire la verità dietro alla follia che minaccia il destino del mondo.

Non perdere l’occasione di vivere questa avventura unica a un prezzo eccezionale. Approfitta subito del 50% di sconto su Amazon e immergiti nell’oscuro e affascinante mondo di The Sinking City per PS4, al prezzo stracciato di soli 34,90 euro.