Sei in cerca di un titolo da giocare su PlayStation 4? The Sinking City Day One Special Edition è in promozione su Amazon ad appena 19,99€. Il ribasso del 71% provoca uno sconto di ben 50,00€ che rende l'acquisto un affare.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

The Sinking City: cosa devi sapere su questo gioco

Disponibile nella variante fisica per PlayStation 4, The Sinking City Day One Special Edition è un titolo che appartiene al genere azione e avventura.

Capace di stregare con la sua storyline, il gioco è ispirato all'universo di Lovecraft, celebre per le sue storie dell'orrore. Per questo motivo ci si troverà impegnati in un'investigazione piena di colpi di scena.

In particolar modo, questo titolo è stato sviluppato da Frogwares, la stessa casa di produzione che ha dato vita alla serie di Sherlock Holmes.

La trama recita:

Charles W. Reed è un investigatore nel New England, negli anni‘20. […] La sua ricerca lo porterà a Oakmont, una città in decadenza isolata dal resto del mondo da un’inondazione di origini soprannaturali. Per trovare la verità, dovrà indagare sulle strane cose che accadono in questa città.

Cosa ha infestato la città… e le menti dei suoi abitanti? da Amazon.com

Il titolo è connotato dagli aspetti di un gioco Open World in cui è possibile esplorare a proprio piacimento la mappa e da un'investigazione aperta: ogni caso analizzato verrà condizionato dalle scelte effettuate nel corso del gameplay e avrà finali multipli.

Puoi acquistare The Sinking Citu Day One Special Edition su Amazon a soli 19,99€ nella sua edizione fisica per PlayStation 4. Acquistalo oggi e ricevilo in circa 48 ore se sei abbonato a Prime. In alternativa le spedizioni sono gratuite per i clienti idonei (primo ordine) e operate in tempi standard (circa una settimana).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Videogames