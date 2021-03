Sei in cerca di un nuovo gioco per PC? The Sims 4 è in offerta su Amazon a soli 9,99€. Il ribasso del 75% corrisponde a uno sconto esclusivo di ben 30,00€ che rende il titolo un vero e proprio affare. Il gioco è pronto all’utilizzo grazie al download istantaneo.

The Sims 4: il gioco base a prezzo incredibile

Tra i giochi più quotati per PC, The Sims 4 non manca mai all’appello: capace d’intrattenere i players da anni, questo gioco viene arricchito periodicamente da espansioni che, acquistate a parte, rinnovano sempre l’esperienza di gioco.

Nonostante sia difficile non conoscere il titolo, il suo gameplay si sviluppa in modo semplice: ogni utente può creare uno o più personaggi e dare vita a un’esistenza virtuale in cui fissare sempre nuovi obiettivi e raggiungerli.

Lati caratteristici di The Sims sono l’editor con cui modificare ogni tratto del personaggio a fondo scegliendo proporzioni, taglio di capello, forma degli occhi e molto altro ancora e l’editor per la costruzione delle case.

Questa versione, ossia il gioco base, contiene tutto ciò che è necessario per iniziare a prendere la mano. Le espansioni, invece, aggiungono nuovi scenari e sbloccano nuove tipologie di carriera, azioni e oggetti tutti da scoprire.

Il gioco, ovviamente, è in download immediato. Per installarlo è sufficiente visitare il sito di Origin, scaricare l’applicazione, creare un account o effettuare il log in e riscattare il codice fornito da Amazon a seguito dell’acquisto. In questo modo sarà possibile avviare l’installazione del gioco sul proprio computer.

Puoi acquistare The Sims 4 Standard Edition su Amazon a soli 9,99€ per PC in versione download immediato. Ricordati di avere almeno 15 GB di spazio libero per poter installare il gioco una volta riscattato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

