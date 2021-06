The SIMS 4 torna in offerta su Amazon a soli €32,29. Il ribasso del 15% prende l'acquisto più conveniente insieme a una promozione esclusiva che sottrae al totale un'ulteriore 1,70€.

La disponibilità è immediata e le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Costruisci il tuo mondo con The Sims 4 ed espansioni

The SIMS 4 è il famosissimo gioco di Electronic Arts che permette agli utenti di poter costruire non solo una moltitudine di personaggi in tutte le loro caratteristiche ma anche splendide e fantastiche case. Unico nel suo genere, da anni rappresenta un punto di ritrovo per una community globale che è sempre pronta ad apportare novità mediante mods e non solo.

Il gioco base consente di fare tutto ciò che si vuole ma grazie alla installazione di eventuali espansioni il mondo si espande ancora di più.

Stagioni

Stagioni è l'espansione del videogioco che consente d'implementare all'interno del Gameplay il susseguirsi dell'autunno, della primavera, dell'inverno e dell'estate. Attraverso questo pacchetto, vengono inoltre implementate numerose attività stagionali, vestiti, elementi di arredo e per concludere anche una nuova carriera ossia giardinaggio.

Il prezzo in offerta di questa espansione è di €19,58 su Amazon.

Cani e Gatti per The SIMS 4

L'espansione cani e gatti è il pacchetto che implementa all'interno del gioco gli animali domestici. Attraverso la funzione crea un animale si potrà personalizzare il proprio amico come meglio si vuole. All'interno del gioco, sarà poi possibile stringere legami con essi, sbloccare una nuova carriera ossia quella del veterinario e gestire in abbinato una clinica ed esplorare un nuovo scenario unico: Brindleton Bay.

Il prezzo in offerta di questa espansione e di €19,99 su Amazon.

Usciamo Insieme

Tra le numerose expansion pack, usciamo insieme è una delle più acquistate in quanto sblocca all'interno del videogames nuove abilità di ballo e azioni collegate alla musica. Installandolo è possibile creare Club unici, far parte di Club per creare nuove amicizie, dominare la pista da ballo ed esplorare uno scenario unico ossia Windenburg.

Il prezzo in offerta di questa espansione è di €19 su Amazon.

Nuove Stelle

Nuove stelle l' expansion pack che aggiunge al tuo gioco base un vero e proprio stile di vita nuovo o sia quello da persona famosa. Tra le novità sono comprese la possibilità di diventare una star e, recitare all'interno del mondo del cinema, adottare.un uno stile di vita sfarzoso e addentrarsi in un nuovo scenario: Del Sol Valley.

Il prezzo in offerta di questa espansione e di €19,99 su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Videogames