THE QUARRY per PS4: MEGA sconto del 28% su Amazon

Se sei pronto a vivere un’esperienza horror coinvolgente come mai prima d’ora, allora non puoi lasciarti sfuggire THE QUARRY per PS4, soprattutto ora che è in sconto del 28% su Amazon. Questo gioco ti porterà in un mondo di terrore e mistero, dove dovrai affrontare le tue paure più profonde e sopravvivere a situazioni al limite dell’orrore. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 22,26 euro, anziché 30,98 euro.

THE QUARRY per PS4: impossibile resistergli a questo prezzo

Una delle caratteristiche più interessanti di THE QUARRY è la sua capacità di trasportarti in diverse epoche del cinema dell’orrore attraverso filtri visivi cinematografici unici. Che tu sia un fan dell’horror indipendente, degli anni ’80 o dei classici in bianco e nero, c’è un filtro per te. Immagina di giocare attraverso la grana della pellicola da 8 mm, sentendo la tensione aumentare mentre esplori gli oscuri segreti della cava. Oppure immergiti nell’atmosfera retrò con l’effetto VHS, che ti farà sentire come se stessi vivendo un film horror degli anni ’80. Se preferisci un’esperienza più classica, puoi optare per il filtro in bianco e nero e vivere il terrore con uno stile senza tempo.

Ma le sorprese non finiscono qui. Grazie alla modalità multiplayer, puoi goderti il terrore insieme ai tuoi amici, fino a un massimo di 7 giocatori online. Invitali ad assistere e a votare le decisioni chiave, e crea la vostra storia unica. Oppure organizza un party a tema horror e gioca insieme nella modalità cooperativa locale, dove ogni giocatore controlla un personaggio e ne guida le azioni.

E non dimenticare il bonus preordine disponibile fino al 10 giugno 2022. Con il pacchetto Filtri Visivi “Storia dell’Horror”, potrai amplificare l’esperienza di gioco con effetti visivi mozzafiato. I preordini fisici sono indispensabili per avere l’accesso garantito a questo pacchetto esclusivo, quindi assicurati di affrettarti.

Non lasciare che il terrore ti sfugga di mano. Approfitta dell’offerta su Amazon e immergiti nell’emozionante mondo di THE QUARRY al prezzo ridicolo di soli 22,26 euro.