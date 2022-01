The Medium per PS5 ad un OTTIMO PREZZO su Amazon (-40%)

The Medium per PlayStation 5 è in offerta con uno sconto del 40% su Amazon.it. Potete portarvi a casa l'horror psicologico di Bloober Team in versione per console Sony ad un prezzo inferiore ai 30 euro: non male come regalo di inizio anno!

Il gioco è venduto e spedito da Amazon e, se siete iscritti a Prime, vi arriverà a casa nel giro di 24 ore. 48 se vi trovate in certe località. In offerta, seppur ad un prezzo superiore, anche la versione per Xbox Series X/S.

The Medium, scopriamo l'horror che ti permette di giocare in due mondi contemporaneamente

The Medium è un gioco horror psicologico in terza persona che si caratterizza per il suo particolare gameplay dual reality. Il titolo permette infatti di controllare la protagonista contemporaneamente nel mondo reale e in quello degli spiriti.

Il nostro obiettivo, nei panni di una medium, è raggiungere un hotel di stampo socialista abbandonato e sfruttare le nostre abilità psichiche per svelarne gli angoscianti segreti, risolvere puzzle dualistici e sopravvivere a presenze inquietanti.

Il tema del dualismo si riflette anche sulla colonna sonora, ad opera di Akira Yamaoka (Silent Hill) e Arkadiusz Reikowski, e sul mondo di gioco, ispirato dai dipinti di Zdzisław Beksiński, surrealista distopico originario della Polonia.

Lanciato inizialmente in esclusiva per PC e Xbox, il gioco è arrivato di recente anche su PlayStation 5, sfruttando tutte le caratteristiche della console, DualSense compreso. Grazie all'offerta di Amazon può essere vostro ad un ottimo prezzo.