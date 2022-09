The Mandalorian 3, arriva il teaser: come vedere le prime stagioni a 2€

Dopo il Disney+ Day dello scorso 8 settembre 2022, non sono mancate ulteriori novità. Sono davvero tanto i titoli in cantiere tra film e serie TV. In tutti questi spunta The Mandalorian 3 promesso per il 2023. Il suo arrivo si sta avvicinando.

Infatti, da qualche giorno, è reso disponibile il teaser della nuova stagione che rivela alcuni particolari utili a calmare i fan in apprensione per i loro personaggi preferiti. Infatti, i due protagonisti più amati saranno insieme.

A questa si aggiunge anche un’altra buona notizia. Infatti, proprio in occasione dell’ultimo evento per celebrare gli abbonati, oggi puoi accedere a Disney+ con soli 1,99 euro, il primo mese. Sì, hai capito bene, tutti i contenuti esclusivi ti costeranno così poco.

Potrai quindi vedere le prime 2 stagioni di The Mandalorian a meno di 2 euro. Non è fantastico? Dovrai solo collegarti al sito Web e registrare un nuovo account oppure riattivare quello precedentemente bloccato.

The Mandalorian 3: il teaser rivela alcuni particolari

Sei pronto a goderti alcune delle novità in arrivo con The Mandalorian 3? Purtroppo dovrai attendere il 2023 per scoprire cosa succederà ai due protagonisti, ma grazie al teaser ci sono alcuni particolari che potranno calmare la tua ansia.

In pratica, dopo la partenza dal tempio Jedi, in questa terza stagione Din Djarin si riunisce con Grogu, l’alieno della stessa specie del Maestro Yoda. Sarà un’avventura molto intensa che manterrà alta l’attenzione dello spettatore.

Puoi vedere tutta la saga di Star Wars su Disney+ a soli 1,99 euro. Questa offerta, che ti dà accesso anche ai contenuti esclusivi Disney, Pixar, Marvel, Star e National Geographic, è un’occasione unica e irripetibile. Perciò approfittane subito.

Potrai anche gustarti le prime due stagioni di The Mandalorian, se ancora non lo hai fatto. Con Disney+ le emozioni non finiscono mai e ogni mese a catalogo fanno il loro debutto sempre nuovi contenuti interessanti.

