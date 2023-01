The Mandalorian 3: guardalo su Disney+ con 2 mesi GRATIS

The Mandalorian 3 arriverà su Disney+ il 1° marzo 2023. Abbiamo ancora un po’ di tempo in attesa che i nuovi episodi di questa terza stagione possano riempire il già ricco catalogo di questo colosso dello streaming live e on demand.

The Mandalorian 3 su Disney+: cast e sinossi ufficiale

Il debutto di The Mandalorian 3 su Disney+, come già anticipato, è previsto per il 1° marzo 2023. Ci aspettano tantissimi colpi di scena e una trama davvero eccezionale. Insomma, preparati perché i nuovi episodi ti terranno incollato allo schermo.

In questi giorni è stato pubblicato anche il nuovo trailer di The Mandalorian 3 su Disney+ che svela diversi aspetti interessanti del nuovo racconto con i nostri due imperdibili protagonisti. Ecco la sinossi ufficiale da poco rivelata al pubblico:

Continuano i viaggi del Mandaloriano nella galassia di Star Wars, un tempo cacciatore di taglie solitario, Din Djarin è tornato a riunirsi con Grogu, nel frattempo, la Nuova Repubblica lotta per allontanare la galassia dalla sua oscura eredità. Il Mandaloriano incontrerà vecchi alleati e si farà nuovi nemici mentre lui e Grogu continueranno il loro viaggio insieme.

Nel cast della nuova stagione ritroveremo il grande Pedro Pascal che interpreta Din Djarin, ovvero il Mandaloriano. A lui si aggiungono Carl Weathers, Katee Sackhoff, Amy Sedaris, Emily Swallow e Giancarlo Esposito.

Una notizia che potrebbe dispiacere a molti fan della serie è che mancherà Gina Carano, alias Cara Dune. Infatti, The Walt Disney Company ha deciso di licenziare l’attrice per alcuni post discutibili che ha pubblicato sui suoi account social.

