The Mandalorian 3: trailer, data di uscita e dove vedere gli episodi

La nuova stagione di una delle serie più attese della Saga di Star Wars sta per arrivare. Sei pronto a goderti i nuovi episodi di The Mandalorian 3? Tutti i fan non vedono l’ora che presto questa serie TV sia disponibile. Stai tranquillo perché non manca molto tempo.

Infatti, in questi giorni è stato pubblicato su YouTube il nuovo trailer ufficiale che anticipa in parte alcune delle scene più cult e un po’ della trama che ti terrà incollato allo schermo. Fremi dalla voglia di vederlo tutto d’un fiato? Eccolo qui sotto, ti basta premere su Play.

Nondimeno, è stata rivelata anche la data di uscita e la piattaforma sulla quale arriveranno i nuovi episodi. Vuoi saperne di più su questo titolo tanto atteso? Allora dedica qualche minuto di lettura per conoscere nuovi scoop sul seguito di una delle serie TV più amate di sempre.

The Mandalorian 3: scopri la data di uscita e dove vedere i nuovi episodi

Un tweet ha rivelato la data di uscita di The Mandalorian 3 della Saga di Star Wars. Ovviamente, come è normale che sia, questa stagione approderà su Disney+ e lo farà il 1° marzo 2023. Quindi un altro contenuto in esclusiva che si associa ai tanti già disponibili su questa piattaforma unica e inimitabile.

Riuniti.

La nuova stagione di #TheMandalorian sarà disponibile dal 1º marzo solo su #DisneyPlus. pic.twitter.com/T3KEp5AepE — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) January 17, 2023

Trama e nuovi contenuti esclusivi

I nuovi episodi di The Mandalorian 3 si preannunciano davvero pazzeschi. Infatti, da poco è anche stata pubblicata la nuova sinossi ufficiale che svela la trama di questo sequel. Sarà un viaggio eccezionale con due personaggi fantastici:

Continuano i viaggi del Mandaloriano nella galassia di Star Wars, un tempo cacciatore di taglie solitario, Din Djarin è tornato a riunirsi con Grogu, nel frattempo, la Nuova Repubblica lotta per allontanare la galassia dalla sua oscura eredità. Il Mandaloriano incontrerà vecchi alleati e si farà nuovi nemici mentre lui e Grogu continueranno il loro viaggio insieme.

