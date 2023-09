The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, piccolo ribasso su Amazon

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è uno dei giochi più ambito dell’anno. Da quando è uscito nessuno può fare a meno di parlarne perché ha stupito chiunque e ha reso l’esperienza su Nintendo Switch ancora più interessante. I titoli che riguardano Link sono sempre i più amati e questo, infatti, non è stato da meno.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, un gioco da amare

Continuo di Breath of the Wild, Tears of the Kingdom riprende esattamente dove ti eri fermato. Se sulla tua Switch hai giocato al primo capitolo allora questo è immancabile nella tua raccolta perché ti permette di continuare la storia.

Come ben sai il mondo di Hyrule è devastato da una potenza demoniaca. Le lune rosse non sono sparite e muoverti per i vari territori significa una cosa:

scovare i santuari;

esplorare in lungo e in largo zone;

completare missioni secondarie;

sconfiggere i nemici.

Le meccaniche di gioco potrebbero sembrarti noiose visto che ti trovi nello stesso mondo ma invece è tutt’altro che così. Con creatività e abilità completamente innovate e inserite in questo secondo titolo, vesti i panni di Link come mai prima d’ora.

Pensa che Hyrule non è solo un continente terreno, ma esplorerai anche isole volanti, sottosuolo e tanto ma tanto altro ancora. Con un mondo open world da conquistare, hai davanti a te ore di gioco infinite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.