The Legend of Zelda: Breath of the Wild, perché decidere di giocarlo

L’universo Zelda è uno dei più amati a livello globale. Questo capitolo ovviamente dedicato per Nintendo Switch ha raggiunto un livello di apprezzamento molto alto. Nonostante i personaggi derivino da altri capitoli, può essere giocato senza difficoltà anche da chi si approccia per la prima volta.

Disponibile in offerta nella sua versione fisica Breath of the Wild è un gioco open world in cui bisogna superare delle sfide per poter sconfiggere il boss finale. Durante le varie fasi di gioco ci si trova a vestire i panni di Link che a seguito del suo risveglio non ricorda nulla del suo passato.

Tra le sfide principali e le missioni secondarie si ha l’opportunità di esplorare una mappa estremamente varia e ampia ricca di dettagli unici.

Il titolo, inoltre, può essere giocato in tre modalità differenti: casa, portatile e da tavolo per non dover interrompere mai le proprie sessioni e vivere l’avventura fino in fondo.

Il gioco, infine, possiede sia un prequel denominato Hyrule Warriors: L’era della Calamità che di un sequel ancora in fase di sviluppo e presto in uscita.

