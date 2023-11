The Legend of Zelda: Breath of the Wild costa solo 54,90€, corri a prenderlo

Fermi tutti: il videogioco più bello per Nintendo Switch, “The Legend of Zelda: Breath of the Wild“, il capolavoro indiscusso, grazie a un’offerta speciale su Amazon, costa solo 54,90€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo scappare: a questa cifra è da prendere al volo: non può mancare nella vostra collezione visto che è un titolo apprezzatissimo dall’utenza internazionale. Ci troviamo di fronte ad un prodotto che, sin dal suo Day One, ha riscontrato un successo senza precedenti. Non è un caso che è stato uno degli articoli di lancio per la Switch nel 2017 insieme a Super Mario Galaxy e Pokémon Let’s Go Pikachu/Eevee.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è in super sconto

“The Legend of Zelda: Breath of the Wild” ha ridefinito il concetto di open world nei videogiochi. Hyrule, il regno in cui si svolge l’avventura, è vasto e variegato, con ambienti che vanno dalla lussureggiante pianura alle aspre montagne e ai misteriosi boschi. I giocatori saranno liberi di esplorare ogni angolo di questo videogame, scoprendo segreti nascosti, risolvendo enigmi e affrontando pericoli in ogni passo.

Il design è mozzafiato, con paesaggi che sembrano dipinti a mano e personaggi ricchi di dettagli; ogni elemento, dalla flora e fauna ai vari popoli che abitano Hyrule, è stato curato con grande attenzione. Qui sarete tenute ad affrontare le sfide nei modi più creativi possibili, utilizzando gli oggetti a disposizione e sfruttando la location in cui vi troverete. Tra l'altro, la colonna sonora di "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" è un'altra componente che contribuisce a godere di un'atmosfera magica all'interno del gioco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.