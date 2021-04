Sì, sappiamo benissimo che è uscito da tempo il secondo capitolo, ma magari c’è ancora chi non ha giocato al primo meraviglioso titolo di Naughty Dog, The Last of Us. Se foste tra questi, è arrivato il momento adatto per farlo. La versione Remastered per PlayStation 4 del primo capitolo della saga si trova su Amazon a soli 9,99 euro. A questa cifra è praticamente imperdibile

The Last of Us – Remastered: offerta imperdibile!

C’è poco da dire: The Last of Us è uno di quei capolavori che va giocato e non spiegato e/o raccontato. Il videogame fa parte della collezione “PlayStation Hits“, ovvero una raccolta delle migliori uscite per PS4 rivisitata e rimasterizzata in FullHD con 60 fps. Il gioco contiene anche due DLC: il primo è uscito nell’ottobre del 2013, mentre il secondo, nel febbraio del 2014.

Oltre al videogame, troverete anche il “Making of” del capolavoro Naughty Dog, con i commenti dei produttori e degli attori. Ovviamente è in italiano e vanta una trama degna del miglior film hollywoodiano che gli ha permesso di ricevere oltre 200 premi.

Questo è uno dei migliori giochi che potreste mai trovare per PlayStation quindi al prezzo di soli 9,99 euro non potete assolutamente farvelo scappare!

