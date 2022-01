The Last of Us Remake uscirà a fine 2022, secondo un noto insider

Si torna a parlare di The Last of Us Remake grazie a un tweet pubblicato ieri sera da Tom Henderson, noto giornalista e insider del settore.

La fonte sostiene infatti di aver sentito da diverse persone che i lavori sul progetto sarebbe addirittura vicini al completamento, cosa che permetterebbe a Sony di pianificare un lancio nella seconda metà del 2022.

Ricordiamo che il gioco non è stato ancora confermato ufficialmente dalla compagnia, ma se ne era iniziato a parlare già lo scorso anno: non è chiaro se si tratterà effettivamente di un remake vero e proprio, magari con un motore grafico aggiornato, o di una “semplice” Remastered pensata per PlayStation 5.

Nel frattempo, Henderson ne ha approfittato per parlare anche del multiplayer di The Last of Us 2, che abbiamo approfondito ieri in un apposito articolo grazie a delle nuove offerte di lavoro pubblicate da Naughty Dog.

In tal senso, il giornalista afferma che anche lo sviluppo su quel progetto starebbe proseguendo come previsto e il debutto sul mercato pare sia pianificato nello stesso periodo di The Last of Us Remake. Se il lancio sarà contemporaneo o a breve distanza l'uno dall'altro lo scopriremo nei prossimi mesi.

The Last of Us è un action-adventure a tinte horror sviluppato da Naughty Dog (Crash Bandicoot, Sly Cooper, Uncharted) e lanciato nel 2013 per PlayStation 3. L'anno dopo è arrivata anche una rimasterizzazione per PlayStation 4: adesso si parla di un apposito remake per PlayStation 5, anche se non è noto in che forma.

Il gioco è ambientato in un futuro prossimo post-apocalittico in cui un'epidemia generata dal fungo Cordyceps ha decimato il pianeta costringendo i pochi sopravvissuti a vivere in zone isolate.