The Last of Us, quando esce la serie TV in Italia su Sky e NOW

Con un teaser poster, HBO e Naughty Dog hanno annunciato che la serie TV ispirata a The Last of Us sarà disponibile dal 15 gennaio 2023. Conseguentemente, Sky ha confermato la trasmissione in contemporanea anche in Italia che partirà la notte del 16 gennaio 2023 sulla piattaforma satellitare e in streaming su NOW.

Basata sull’omonimo videogioco di successo, tornato di recente con un remake in esclusiva per PlayStation 5, The Last of Us sarà disponibile in tutti i territori in cui è presente Sky, con Regno Unito, Irlanda, Germania, Austria, Svizzera e ovviamente anche l’Italia.

The Last of Us, di cosa parla la serie TV?

La serie TV di The Last of Us, esattamente come il materiale videoludico a cui è ispirata, si svolge circa 20 anni dopo la distruzione della civiltà come la conosciamo. Protagonisti della storia sono Joel, sopravvissuto all’apocalisse zombie, ed Ellie, una ragazza di 14 anni che deve uscire da una zona di quarantena tenuta sotto stretta sorveglianza.

Joel viene incaricato di accompagnare la piccola iniziando un viaggio che li porterà ad attraversare gli Stati Uniti e a dipendere l’uno dall’altra per sopravvivere.

Il cast vede Pedro Pascal prendere il ruolo del protagonista, con Bella Ramsey che vestirà invece i panni di Ellie. Ci sono anche Gabriel Luna (Tommy), Anna Torv (Tess), Nico Parker (Sarah), Murray Bartlett (Frank), Nick Offerman (Bill), Storm Reid (Riley), Merle Dandridge (Marlene), Jeffrey Pierce (Perry), Lamar Johnson (Henry), Keivonn Woodard (Sam), Graham Green (Marlon), Elain Miles (Florence).

La sceneggiatura è scritta da Craig Mazin, noto per Chernobyl e Neil Druckmann, director del videogioco. Entrambi ricoprono anche il ruolo di produttori esecutivi.

